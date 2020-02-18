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Представництво в ЄС вимагає рішучої реакції на атаку РФ на Донбасі






Посольство США звернулось до Росії через бій біля Золотого

Вівторок, 18 лютого 2020, 13:39

Посольство Сполучених Штатів в Україні закликало РФ дотримуватись своїх зобов’язань у зв’язку з останнім загостренням на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію дотримуватись своїх Мінських та Нормандських зобов'язань", - сказано у заяві дипломатичної місії в Twitter.

У вівторок зранку збройні формування РФ атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного у районі Золотого. 

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення.

Представництво України в ЄС поінформувало Євросоюз про новий напад РФ на Донбасі, закликавши партнерів до рішучої реакції.

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Донбас та ОРДЛО США
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