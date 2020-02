Посольство США звернулось до Росії через бій біля Золотого

Посольство Сполучених Штатів в Україні закликало РФ дотримуватись своїх зобов’язань у зв’язку з останнім загостренням на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію дотримуватись своїх Мінських та Нормандських зобов'язань", - сказано у заяві дипломатичної місії в Twitter.

We are deeply concerned by today’s reports of escalation of the conflict in the Donbas and urgently call on Russia to uphold its Minsk and Normandy commitments.