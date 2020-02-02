Коронавірус ізолювали у шпиталі в Римі, це новина глобального значення - міністр

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца заявив, що у лікарні Спалланзані у Римі вдалося ізолювати коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

"Коронавірус був ізольований у лікарні Спалланзані протягом цих годин. Це означає, що є більше можливостей вивчити його, щоб визначити, що робити, щоб обмежити його", - сказав Сперанца.

"Це глобальне відкриття, яке буде доступне для всього міжнародного співтовариства", - додав він.

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Двоє китайських туристів з Уханя перебувають у лікарні Спалланзані. У них було підтверджено наявність коронавірусної інфекції.

Уряд Італії першим серед країн ЄС оголосив шестимісячну надзвичайну ситуацію у зв'язку з ризиками для здоров'я, пов'язаними з коронавірусом з Китаю.

Новий вірус приблизно за місяць вбив понад 100 людей у ​​Китаї. У той же час заразилось понад 4000 людей, випадки зараження також зареєстровані у понад десятках інших країн, зокрема Франції, Італії та Німеччині.