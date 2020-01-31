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В Італії оголосили режим надзвичайної ситуації через коронавірус

П'ятниця, 31 січня 2020, 13:07

Уряд Італії оголосив шестимісячну надзвичайну ситуацію у зв'язку з ризиками для здоров'я, пов'язаними з коронавірусом з Китаю. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

"У світлі міжнародної декларації ВООЗ про надзвичайну ситуацію ми активізували нормативний інструментарій, передбачений в нашій країні в цих випадках, як це вже сталося в 2003 році у зв’язку з поширенням атипової пневмонії. Прийняті нами заходи носять попереджувальний характер і ставлять Італію на найвищий рівень міжнародної обережності"- заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

Також уряд вирішив виділити на охорону здоров’я додаткові 5 мільйонів євро.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що в країні виявили перші два випадки зараження коронавірусом нового типу.

"Два підтверджені випадки - це два китайські туристи, які приїхали до нашої країни. Перші два підтверджені випадки коронавірусу", - сказав Конте на пресконференції в Римі.

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