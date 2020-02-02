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В Італії виник чорний ринок захисних масок

Неділя, 2 лютого 2020, 11:20

На вулицях Рима з'явилися продавці захисних масок, які користуються атмосферою страху навколо коронавірусу і тим, що викупили ці засоби в аптеках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Торгівля звичайними одноразовими медичними масками триває, серед інших, у районі найбільшої римської станції Терміні. Їх пропонують мандрівникам вуличні продавці як "порятунок життя" та "необхідне" у зв'язку з епідемією в Китаї. 

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Торговці тримають їх у руках, часто без упаковки. Ціна - 2 євро кожен.

Водночас експерти вказують, що ці маски не допомагають. Такий захист є абсолютно марним у випадку з коронавірусом - аргументують фахівці та закликають не піддаватися паніці, на якій хочуть заробити вуличні торговці.

Уряд Італії першим серед країн ЄС оголосив шестимісячну надзвичайну ситуацію у зв'язку з ризиками для здоров'я, пов'язаними з коронавірусом з Китаю. 

Новий вірус приблизно за місяць вбив понад 100 людей у ​​Китаї. У той же час заразилось понад 4000 людей, випадки зараження також зареєстровані у понад десятках інших країн, зокрема Франції, Італії та Німеччині.

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Італія Епідемія Китай
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