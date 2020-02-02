ЄС надіслав до Китаю 12 тонн допомоги

Європейський союз надіслав до Китаю 12 тонн захисного спорядження, зокрема засобів індивідуального захисту, для допомоги у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказано в заяві Єврокомісії.

"У рамках негайної першої реакції країни-члени виділили загалом 12 тонн захисного спорядження, яке вже на шляху до Китаю", - заявили в ЄК, зазначивши, що допомогу надали після отримання інформації з Китаю про відповідну потребу.

Нагадаємо, Європейська комісія днями надала 10 мільйонів євро на терміново необхідні дослідження коронавірусу.

Читайте також Москва відмовила у посадці літаку Бундесверу з евакуйованими з Китаю німцями

Новий вірус приблизно за місяць вбив понад 100 людей у ​​Китаї. У той же час заразилось понад 4000 людей, випадки зараження також зареєстровані у понад десятках інших країн, зокрема Франції та Німеччині.

Уханський коронавірус викликає пневмонію. Початковими симптомами зараження ним є лихоманка і сухий кашель, через тиждень можуть з’явитися порушення дихання, що потребують стаціонарного лікування.