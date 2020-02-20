Стрілянина у Німеччині: прокуратура підозрює теракт

Генпрокуратура Німеччини, яка взялася за розслідування стрілянини у місті Ганау у федеральній землі Гессен, розглядає її як імовірний теракт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Hessenschau.

Міністр внутрішніх справ землі Гессен Петер Беут підтвердив у земельному парламенті повідомлення про праворадикальні погляди стрільця.

"Попередні дані вказують на ксенофобські мотиви. Є підозра у скоєнні терористичного акту", - сказав він.

Генеральна прокуратура, яка взяла на себе розслідування, кваліфікувала злочин як ймовірний терористичний акт.

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Згідно з наявною інформацією, ймовірний злочинець не був відомий управлінню по захисту Конституції і до теперішнього часу не потрапляв у поле зору поліції.

Міністр також розповів, що нападнику було 43 роки, він був німецьким громадянином і мешканцем Ганау. Він підтвердив, що чоловіка знайшли мертвим у його помешканні. Поряд було тіло його 72-річної матері. В обох виявили вогнепальні поранення.

Нагадаємо, у середу близько 22.00 зловмисник вчинив напади в двох кальян-барах міста Ганау. В результаті нападів загинули 9 людей, кілька осіб отримали серйозні поранення.

Більшість загиблих у стрілянині мали курдське походження.

Пізніше з’ясувалося, що стрілець залишив передсмертну записку і відео, з яких випливають його симпатії до праворадикальних ідей.