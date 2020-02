Німеччина: 8 загиблих при стрілянині в кальян-барах, злочинця знайшли мертвим зі ще одним трупом

Унаслідок двох стрілянин у західному німецькому місті Ханау ввечері середи восьмеро людей загинули та ще п'ятеро постраждали.

Про це заявили місцеві поліцейські, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Напади відбувалися приблизно о 10:00 за місцевим часом у двох кальян-барах у різних частинах міста.

Злочинець відкрив вогонь у першому барі в центрі міста, вбивши трьох людей, перед тим як переїхав до мікрорайону Кессельштадт та відкрив вогонь у другому барі, де загинуло п’ятеро людей.

Влада закрила територію, в той час як спецназ розпочав великий розшук. Рано в четвер поліція заявила, що підозрюваного знайшли мертвим у його будинку.

"Підозрюваний злочинець був знайдений мертвим за його житловою адресою в Ханау. Спецпідрозділи поліції також виявили черговий труп на місці", - повідомили у поліції.

