Німеччина: 8 загиблих при стрілянині в кальян-барах, злочинця знайшли мертвим зі ще одним трупом
Унаслідок двох стрілянин у західному німецькому місті Ханау ввечері середи восьмеро людей загинули та ще п'ятеро постраждали.
Про це заявили місцеві поліцейські, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Напади відбувалися приблизно о 10:00 за місцевим часом у двох кальян-барах у різних частинах міста.
Злочинець відкрив вогонь у першому барі в центрі міста, вбивши трьох людей, перед тим як переїхав до мікрорайону Кессельштадт та відкрив вогонь у другому барі, де загинуло п’ятеро людей.
Влада закрила територію, в той час як спецназ розпочав великий розшук. Рано в четвер поліція заявила, що підозрюваного знайшли мертвим у його будинку.
"Підозрюваний злочинець був знайдений мертвим за його житловою адресою в Ханау. Спецпідрозділи поліції також виявили черговий труп на місці", - повідомили у поліції.
#hanau police strikes on the attackers in Hanau Lamboy pic.twitter.com/by9OkJ4lc2— Kevin Elsaesser (@ElsaesserKevin) February 19, 2020
Shooting at a shisha bar in Hanau several dead#Hanau pic.twitter.com/hZ1lY4DlUL— 🦁 de wilde leeuw 🦁🇳🇱 ⚡ (@wilde_westenNL) February 19, 2020
Мотив інциденту наразі незрозумілий.