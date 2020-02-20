Стрельба в Германии: прокуратура подозревает теракт

Генпрокуратура Германии, которая взялась за расследование стрельбы в городе Ханау в федеральной земле Гессен, рассматривает ее как вероятный теракт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Hessenschau.

Министр внутренних дел земли Гессен Петер Беут подтвердил в земельном парламенте сообщение о праворадикальных взглядах стрелка.

"Предварительные данные указывают на ксенофобские мотивы. Есть подозрение в совершении террористического акта", - сказал он.

Генеральная прокуратура, которая взяла на себя расследование, квалифицировала преступление как предполагаемый террористический акт.

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Согласно имеющейся информации, предполагаемый преступник не был известен управлению по защите Конституции и до настоящего времени не попадал в поле зрения полиции.

Министр также рассказал, что нападавшему было 43 года, он был немецким гражданином и жителем Ханау. Он подтвердил, что мужчину нашли мертвым в его доме. Рядом было тело его 72-летней матери. У обоих обнаружили огнестрельные ранения.

Напомним, в среду около 22:00 злоумышленник совершил нападения в двух кальян-барах города Ханау. В результате нападений погибли 9 человек, несколько человек получили серьезные ранения.

Большинство погибших при стрельбе имели курдское происхождение.

Позже выяснилось, что стрелок оставил предсмертную записку и видео, из которых следуют его симпатии к праворадикальным идеям.