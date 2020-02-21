Парламент Ірландії не зміг обрати прем’єра, чинний глава уряду подав у відставку

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар подав у відставку після виборів, в результаті яких жодна з партій не змогла отримати більшість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Лео Варадкар, який перебуває при владі з 2017 року, подав у відставку в четвер увечері під час 45-хвилинної зустрічі з президентом країни Майклом Хіггінсом.

У заяві уряду щодо відставки йдеться, що Варадкар і його уряд залишаться у своїх ролях і продовжать виконувати свої обов'язки в звичайному режимі доти, поки не будуть призначені наступники.

Це відбулося після того, як жодна партія не забезпечила собі абсолютну більшість на загальних виборах на початку цього місяця, а Fine Gael Варадкара стала третьою після Fianna Fáil і Sinn Féin.

Читайте також У Ірландії відкинули уряд з націоналістами, які отримали історичний результат на виборах

В даний час ведуться переговори про формування коаліційного уряду, але дві основні партії поки відмовляються правити разом з Sinn Féin, яка за результатами виборів стала другою політичною силою.

Раніше в четвер відбулося засідання новообраного парламенту, на якому жоден з лідерів партій не зміг зібрати достатньо голосів, щоб бути обраним прем'єр-міністром.

Коли засідання підійшло до кінця, Варадкар сказав: "Тепер на всіх нас лежить відповідальність забезпечити хороший уряд і дійсно хорошу опозицію, тому що це те, чого народ має повне право очікувати".

Читайте також: "Реанімація конфлікту: чи стане Ірландія знову гарячою точкою".