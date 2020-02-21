Парламент Ирландии не смог избрать премьера, действующий глава правительства подал в отставку
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подал в отставку после выборов, в результате которых ни одна из партий не смогла получить большинство.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Лео Варадкар, который находится у власти с 2017 года, подал в отставку в четверг вечером во время 45-минутной встречи с президентом страны Майклом Хиггинсом.
В заявлении правительства об отставке говорится, что Варадкар и его правительство останутся в своих ролях и продолжат выполнять свои обязанности в обычном режиме до тех пор, пока не будут назначены преемники.
Это произошло после того, как ни одна партия не обеспечила себе абсолютное большинство на всеобщих выборах в начале этого месяца, а Fine Gael Варадкара стала третьей после Fianna Fáil и Sinn Féin.
В настоящее время ведутся переговоры о формировании коалиционного правительства, но две основные партии пока отказываются служить вместе с Sinn Féin, которая по результатам выборов стала второй политической силой.
Ранее в четверг состоялось заседание новоизбранного парламента, на котором ни один из лидеров партий не смог собрать достаточно голосов, чтобы быть избранным премьер-министром.
Когда заседание подошло к концу, Варадкар сказал: "Теперь на всех нас лежит ответственность обеспечить хорошее правительство и действительно хорошую оппозицию, потому что это то, чего народ имеет полное право ожидать".
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