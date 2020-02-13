У Ірландії відкинули уряд з націоналістами, які отримали історичний результат на виборах

Найбільша партія Ірландії Fianna Fáil виключає формування уряду з націоналістичною Sinn Féin, заявив її старший депутат. Такий крок, схоже, не дозволить лівим націоналістам прийти до влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Водночас це рішення підвищує шанси на те, що Ірландія буде змушена знову піти на вибори в найближчі місяці. Аналітики кажуть, що може ще більше посилити Sinn Féin, підтримка якої зросла на 50% на виборах минулих вихідних частково через гнів з приводу житлової кризи.

Правоцентристська партія Fianna Fáil намагатиметься сформувати уряд, до складу якого не увійде Sinn Féin, заявив Reuters старший депутат Fianna Fáil Найлл Коллінз.

Sinn Féin, Fianna Fáil та Fine Gael прем'єр-міністра Лео Варадкара отримали трохи менше, ніж по чверті місць у парламенті на виборах минулих вихідних, тобто сформувати уряд буде складно, якщо принаймні двоє з трьох не співпрацюватимуть.

Fine Gael, яка має 35 місць у 160-місному парламенті, вже виключила угоду з Sinn Fein, яка має 37 мандатів. Fianna Fail - найбільша партія з 38 місцями.

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