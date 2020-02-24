Офіційно: саміт "Східного партнерства" відбудеться 18 червня в Брюсселі

Саміт "Східного партнерства", членом якого є Україна, відбудеться в Брюсселі 18 червня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів представник України при ЄС посол Микола Точицький, спілкуючись у Брюсселі з журналістами.

Точицький констатував, що українська сторона заявила про свою готовність зайняти активну позицію з метою досягнення конкретних прагматичних результатів.

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"Ми хотіли б, щоб програми, які є в рамках "Східного партнерства", були використані для посилення нашого шляху у напрямі європейської інтеграції", - зазначив український дипломат.

Точицький наголосив, що українська сторона хотіла б, щоб усі наявні в рамках співпраці з Європейським Союзом механізми, зокрема закладені в Угоді про асоціацію, у "Східне партнерство" та в інші програми, "служили б доповненням для поглиблення і посилення тих процесів, які є невід’ємними та необхідними для того, щоб наше просування в ЄС мало надійний фундамент".

Як відомо, Київ висловлює готовність до глибшої секторальної інтеграції з ЄС у низці сфер та прагне створення в рамках СхП додаткового формату взаємодії за участю України, Грузії та Молдови.