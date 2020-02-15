Україна, Грузія і Молдова спільно попросили ЄС більше грошей на Східне партнерство

Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови підписали спільне звернення до Єврокомісії щодо важливості належної фінансової підтримки регіону "Східного партнерства" у рамках наступної "Багаторічної фінансової перспективи" ЄС на 2021-27 роки, формування якої зараз триває в інституціях ЄС.

Звернення підписали на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Глави зовнішньополітичних відомств трьох асоційованих партнерів закликали ЄС у рамках стратегічного бюджетного планування на наступні 7 років врахувати масштаби і амбітність реформ, що здійснюються та заплановані Україною, Грузією і Молдовою у процесі європейської інтеграції", - сказано в повідомленні.

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У цьому контексті міністри наголосили на важливості передбачити у "Багаторічній фінансовій перспективі" збільшення ресурсів на потреби держав-учасниць "Східного партнерства", яка відповідатиме їхнім європейським зобов’язанням та пріоритетам у відносинах з ЄС.

"Спільне звернення міністрів є черговим свідченням єдності підходів України, Грузії і Молдови до питання майбутнього розвитку "Східного партнерства" на основі принципу диференціації та ідеї поглиблення діалогу у форматі "ЄС+ три асоційовані партнери"", - додали в МЗС.

Як відомо, Франція не хоче, аби "Східне партнерство" вело до членства у ЄС