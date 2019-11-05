У Стокгольмі обговорили подальший розвиток "Східного партнерства"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко разом зі своїми колегами з країн-учасниць ініціативи ЄС "Східне партнерство" взяв участь у заходах, присвячених 10-й річниці СхП. Заходи відбуваються за ініціативи МЗС Швеції та на запрошення міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Міністри підкреслили важливість та ефективність реалізації ініціативи "Східного партнерства" для країн регіону, підвели підсумки та визначили досягнення, а також окреслили напрями, за якими ця політика має розвиватися у майбутньому, йдеться у повідомленні.

У своєму виступі на міністерській конференції з питань подальшого розвитку міністр Пристайко наголосив, що "Україна та інші асоційовані партнери прагнуть отримати перспективу членства в ЄС та забезпечити поглиблення диференціації, яка повинна визначатися амбіціями партнерів". Він зазначив, що Україна прагне глибшої "екторальної інтеграції з ЄС".

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У цьому контексті Пристайко підкреслив зацікавленість України у перегляді і модернізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та умов ЗВТ.

Пристайко, перебуваючи з робочим візитом у Стокгольмі, зустрівся зі своїми колегами міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані та міністром закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску.

Вадим Пристайко представив бачення української сторони щодо подальшого розвитку ініціативи ЄС "Східне партнерство". Міністр наголосив, що Україна, Молдова та Грузія готові до глибшої секторальної інтеграції з ЄС у сферах енергетики, торгівлі, транспорту, цифрової економіки, митної та безпекової співпраці. Міністри також обговорили створення в рамках СхП додаткового формату взаємодії за участю України, Грузії та Молдови.

Застосування принципу диференціації у рамках СхП найточніше відповідатиме реальному стану справ з різношвидкісною інтеграцією країн-учасників ініціативи з ЄС та сприятиме її більшій результативності та успіху, вважають у Києві.