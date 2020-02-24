Румунія на 14 днів ізолюватиме всіх громадян, хто приїжджає з північної Італії

Усі румуни, які повертаються в країну з північної Італії, де оголошено карантин через коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Це – один із заходів Міністерства охорони здоров'я Румунії щодо запобігання зараженню коронавірусом. Рішення про ізоляцію мандрівників застосовуватиметься як у Бухаресті, так і в інших регіонах країни, де існують карантинні центри.

Румунський державний секретар Нелу Тетару, відповідальний за заходи із захисту від цього вірусу, запевнив, що ніхто з тих, хто повертається з Італії, літаком чи автомобільним транспортом, не зможе уникнути карантину.

Він пояснив, що медичний персонал на прикордонних пунктах пропуску був збільшений, а влада має списки осіб, які проживають в Італії.

В аеропорту Бухареста всі пасажири, які прибувають з постраждалих італійських районів, в'їжджатимуть в країну окремим терміналом та будуть заповнювати коротку анкету з ідентифікаційними даними та іншою відповідною інформацією.

Міністерство внутрішніх справ оголосило, що виділило трохи більше мільйона євро на придбання термосканерів для аеропортів по всій країні.