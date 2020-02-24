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Від коронавірусу в Італії померла шоста людина, 224 – інфіковані

Понеділок, 24 лютого 2020, 16:12

Кількість загиблих в результаті спалаху коронавірусу в Італії у понеділок, 24 лютого, зросла до шести людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Останньою жертвою стала жінка у Ломбардії, яку було госпіталізовано в Брешії з муніципалітету Крема. Вона страждала онкологічним захворюванням.

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Жінка стала п'ятою жертвою вірусу у Ломбардії. Ще одна людина померла у Венето. Усі загиблі в Італії – літні люди, які мали проблеми зі здоров'ям.

Станом на понеділок 224 людини в країні заразились новим коронавірусом Covid-19. Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.

У той час, як кількість випадків зараження зростає, нульовий пацієнт, який став джерелом епідемії в країні, досі не знайдений.

Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.

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Коронавірус Італія
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