Румыния на 14 дней будет изолировать всех граждан, кто приезжает из северной Италии

Все румыны, которые возвращаются в страну из северной Италии, где объявлен карантин из-за коронавируса, будут изолированы на 14 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Это - одна из мер Министерства здравоохранения Румынии по предотвращению заражения коронавируса. Решение об изоляции путешественников будет применяться как в Бухаресте, так и в других регионах страны, где существуют карантинные центры.

Румынский госсекретарь Нелу Тетару, ответственный за меры по защите от этого вируса, заверил, что никто из тех, кто возвращается из Италии, самолетом или автомобильным транспортом, не сможет избежать карантина.

Он пояснил, что медицинский персонал на пограничных пунктах пропуска был увеличен, а власть имеет списки лиц, проживающих в Италии.

В аэропорту Бухареста все пассажиры, прибывающие из пострадавших итальянских районов, будут въезжать в страну отдельным терминалом и будут заполнять короткую анкету с идентификационными данными и другой соответствующей информацией.

Министерство внутренних дел объявило, что выделило чуть более миллиона евро на приобретение термосканеров для аэропортов по всей стране.