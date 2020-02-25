Французький регіон припинив співпрацю з польським через гомофобію

Французький регіон Центр-Долина Луари оголосив, що припиняє партнерські відносини з Малопольським воєводством. Це наслідок постанов місцевих органів влади про "вільні від ЛГБТ зони".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

У своїй заяві у понеділок регіон підкреслює, що рішення ухвалили через "прийняття явно гомофобної декларації для ідентифікації себе як "зони без ЛГБТ"".

Президент регіону Франсуа Бонно додає, що позиція Малопольського воєводства є "неприйнятною загрозою безпеці, повазі та свободі інших людей".

Це вже принаймні третій випадок розриву партнерства з боку Франції стосовно польського регіону у зв'язку з тією самою причиною.

"Це надзвичайно тривожно. Для нас немислимо ставитися до іншої людини таким чином", - додає Бонно.

Співпраця між Долиною Луари та Малопольщею передбачала, серед іншого, обміни в середніх школах, спільні культурні та наукові заходи.

"Я продовжуватиму дуже ретельно розглядати кожну заявку. Однак на цей момент я не можу співпрацювати з тим, хто приймає таку політику", - підкреслив Бонно.

Як відомо, понад 80 польських муніципальних та місцевих органів влади оголосили себе "вільними від ідеології ЛГБТІ".

Європейський парламент закликав владу Польщі засудити акти, спрямовані проти сексуальних меншин, та скасувати всі ухвалені органами влади резолюції, що порушують права ЛГБТІ.