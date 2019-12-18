Європарламент засудив "зони, вільні від ЛГБТІ" у Польщі

Європейський парламент в ухваленій у середу резолюції засудив "зони, вільні від ЛГБТІ" у Польщі, і закликав країну дотримуватися прав сексуальних меншин.

Про це повідомила пресслужба парламенту, пише "Європейська правда".

У резолюції, ухваленій 463 голосами "за" і 107 "проти", депутати висловили глибоку стурбованість з приводу все більшої кількості атак на лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів (ЛГБТІ) в ЄС з боку держав, державних чиновників, національних та місцевих органів влади, а також політиків.

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Недавні приклади таких атак включають гомофобні заяви під час кампанії перед референдумом в Румунії, а також під час виборчих кампаній в Естонії, Іспанії, Великій Британії, Угорщині та Польщі, заявили депутати.

Депутати Європарламенту особливо засудили райони, "вільні від ідеології ЛГБТІ", створені з початку 2019 року десятками муніципалітетів, округів і регіонів на південному сході Польщі.

Європейський парламент закликав владу Польщі засудити акти, спрямовані проти сексуальних меншин, та скасувати всі ухвалені органами влади резолюції, що порушують права ЛГБТІ.

Крім того, члени Європарламенту закликали Європейську комісію стежити за тим, як країни використовують фінансування ЄС, і нагадати їм про прихильність політиці недискримінації та про те, що європейські кошти не повинні використовуватися в дискримінаційних цілях.

Понад 80 польських муніципальних та місцевих органів влади оголосили себе "вільними від ідеології ЛГБТІ".