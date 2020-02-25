Французский регион прекратил сотрудничество с польским из-за гомофобии

Французский регион Центр-Долина Луары объявил, что прекращает партнерские отношения с Малопольским воеводством. Это стало следствием постановлений местных органов власти о "свободных от ЛГБТ зонах".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

В своем заявлении в понедельник регион подчеркивает, что решение было принято из-за "принятия явно гомофобных деклараций для идентификации себя как "зоны без ЛГБТ".

Президент региона Франсуа Бонно добавляет, что позиция Малопольского воеводства является "неприемлемой угрозой безопасности, уважению и свободе других людей".

Это уже по крайней мере третий случай разрыва партнерства со стороны Франции в отношении польского региона по той же причине.

"Это очень тревожно. Для нас немыслимо относиться к другому человеку таким образом", - добавляет Бонно.

Сотрудничество между Долиной Луары и Малопольшей предусматривало, среди прочего, обмены в средних школах, общие культурные и научные мероприятия.

"Я буду продолжать очень тщательно рассматривать каждую заявку. Однако на данный момент я не могу сотрудничать с тем, кто принимает такую ​​политику", - подчеркнул Бонно.

Как известно, более 80 польских государственных и местных органов власти объявили себя "свободными от идеологии ЛГБТ".

Европейский парламент призвал власти Польши осудить акты, направленные против сексуальных меньшинств, и отменить все принятые органами власти резолюции, нарушающие права ЛГБТ.