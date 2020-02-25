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Британців, які приїздять з північної Італії, просять самоізолюватись на 14 днів

Вівторок, 25 лютого 2020, 16:57

Уряд Британії попросив усіх громадян, які відвідували охоплені вірусом території в Італії, самоізолюватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Британський уряд випустив нові рекомендації стосовно поширення вірусу COVID-19. У них міститься прохання до всіх громадян, які були в частині Італії, північнішій за Пізу, залишитися вдома на 14 днів.

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Декілька шкіл, серед яких навчальні заклади в Чеширі, Йоркширі та Корнуоллі, порадили співробітникам та учням залишитися вдома після повернення з поїздки на лижі у північній Італії.

Приватна школа Кренслі у Чеширі закрилася до кінця тижня після того, як 29 учнів і 5 співробітників повернулися з Борміо, гірськолижного курорту в Ломбардії. Керівництво школи пояснило, що хоче мінімізувати можливість поширення вірусу.

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок сказав, що наразі немає планів зупиняти авіаперельоти до Італії, яку щорічно відвідують близько трьох мільйонів британських туристів.

Через спалах коронавірусу Італія закрила на карантин 11 міст в Ломбардії і Венето, які приваблюють туристів своїми гірськолижними курортами.

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Коронавірус Італія Велика Британія
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