Британцев, приезжающих из северной Италии, просят самоизолироваться на 14 дней

Правительство Великобритании попросил всех граждан, которые посещали охваченные вирусом территории в Италии, самоизолироваться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Британское правительство выпустил новые рекомендации относительно распространения вируса COVID-19. В них содержится просьба ко всем гражданам, которые были в части Италии, севернее Пизы, остаться дома на 14 дней.

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Несколько школ, среди которых учебные заведения в Чешире, Йоркшире и Корнуолле, посоветовали сотрудникам и ученикам остаться дома после возвращения из поездки на лыжи в северной Италии.

Частная школа Кренсли в Чешире закрылась до конца недели после того, как 29 учеников и 5 сотрудников вернулись из Бормио, горнолыжного курорта в Ломбардии. Руководство школы объяснило, что хочет минимизировать возможность распространения вируса.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что пока нет планов останавливать авиаперелеты в Италию, которую ежегодно посещают около трех миллионов британских туристов.

Из-за вспышки коронавируса Италия закрыла на карантин 11 городов в Ломбардии и Венето, которые привлекают туристов своими горнолыжными курортами.