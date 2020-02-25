Коронавірус: прем’єр Італії закликав інші країни не обмежувати пересування італійців

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте звернувся до інших держав з закликом не обмежувати пересування італійців через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

"Було б несправедливо, якщо з боку іноземних держав вводилися обмеження. Ми не можемо цього прийняти" - сказав Конте.

За його словами, італійці мають почувати себе в безпеці під час подорожей.

"Італія, завдяки своїй чудовій системі охорони здоров'я і політиці максимального захисту і строгості, може безпечно відправляти своїх громадян по всьому світу", - додав Конте, підкресливши, що це "послання, яке ми хочемо послати в Європейський Союз і світ".

У зв'язку з поширенням в Італії коронавірусу влада деяких країн рекомендувала своїм громадянам утриматись від поїздок у північні регіони країни.