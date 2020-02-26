Трамп пояснив витік даних розвідки щодо РФ спробою нашкодити Сандерсу

Президент США Дональд Трамп у вівторок припустив, що демократи, які не хочуть, щоб Берні Сандерс став кандидатом в президенти від своєї партії, намагалися понизити шанси сенатора, організувавши витік інформації про російську діяльність, яка сприяє його кампанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

"Берні, мабуть, виграє - схоже, що він виграє", - сказав Трамп. "І вони, можливо, не хочуть його зі зрозумілих причин. ... Тож вони випустили те, що Росія підтримує його". Трамп не надав жодних доказів своїм словам.

Президент звинуватив голову комітету з розвідки Палати представників від Демократичної партії Адама Шиффа у витоку інформації в ЗМІ. Шифф спростував це звинувачення.

Сандерс підтвердив, що американські чиновники говорили йому минулого місяця про російські зусилля, націлені на збільшення його шансів кинути виклик Трампу в листопаді.

Трамп заявив, що вважає "дивним", що американські чиновники сказали про це Сандерсу, але ніхто не сказав йому. "Я думаю, що це ганебно", - сказав Трамп.

У лютому представники американської розвідки на закритому брифінгу повідомили парламентарям, що Росія втручається у виборчу кампанію 2020 року, намагаючись поставити під сумнів чесність голосування та посприяти переобранню президента Дональда Трампа.

"Я не хочу допомоги жодної країни, і мені не надавали допомоги жодні країни", - сказав Трамп журналістам.

Раніше Трамп назвав дезінформацією повідомлення про спроби РФ допомогти йому переобратися.