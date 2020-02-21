Розвідка США повідомила Конгресу про спроби РФ допомогти Трампу переобратися - ЗМІ

Минулого тижня представники американської розвідки повідомили парламентарям, що Росія втручається у виборчу кампанію 2020 року, намагаючись поставити під сумнів чесність голосування та посприяти переобранню президента Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Людина, яка говорила за умови анонімності через чутливість цього питання, заявила, що республіканські союзники Трампа в комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу поставили під сумнів оцінку, надану чиновниками Управління національної розвідки минулого четверга.

"Республіканці відповіли так, як ви могли очікувати. Вони з'їхали з глузду", - сказала людина. "Вони поставили під сумнів розвідку".

На закритому брифінгу, з перебігом якого знайоме джерело, представники розвідки попередили комітет про те, що Росія працює над тим, щоб поставити під сумнів чесність голосування 3 листопада, одночасно сприяючи переобранню Трампа на другий чотирирічний термін.

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"Вони (росіяни) надають перевагу одному кандидату, коли вони це роблять", - сказала особа, додавши, що йдеться про Трампа. Джерело відмовилося уточнити.

The New York Times повідомила у четвер, що через день після брифінгу Трамп докоряв виконувачу обов'язків директора національної розвідки Джозефу Магуайру за те, що він дозволив своїм підлеглим з'явитися перед комітетом.

Трамп заявив у середу, що замінює Магуайра послом в Німеччині Річардом Гренеллом, дуже лояльною до президента особою.

The Times пише, що, докоряючи Магуайру, Трамп посилався на присутність на брифінгу представника Демократичної партії Адама Шиффа, голови розвідувального комітету. Він керував процедурою імпічменту проти Трампа.

Американські чиновники давно попереджають, що Росія та інші країни намагатимуться втручатися у виборчу кампанію президента США 2020 року.

Американська розвідувальна спільнота зробила висновок, що Росія використовувала фейкові новини, кібератаки та інші методи в операції, спрямованій на те, щоб на президентських виборах 2016 року переміг Трамп.