Трамп назвав дезінформацією повідомлення про спроби РФ допомогти йому переобратися

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю назвав черговою "кампанією з дезінформації" повідомлення у ЗМІ про те, що Росія нібито втручається в президентські вибори 2020 року в США, аби допомогти йому переобратися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив у своєму акаунті в Twitter.

"Ще одна кампанія з дезінформації, запущена демократами в Конгресі, стверджує, що Росія надає перевагу мені, ніж будь-якому кандидатові із демократів, які нічого не роблять, які через два тижні все ще не можуть порахувати свої голоси в Айові", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2020

Як повідомлялося, минулого тижня представники американської розвідки повідомили парламентарям, що Росія втручається у виборчу кампанію 2020 року, намагаючись поставити під сумнів чесність голосування та посприяти переобранню президента Дональда Трампа.

The New York Times повідомила у четвер, що через день після цього брифінгу Трамп докоряв виконувачу обов'язків директора національної розвідки Джозефу Магуайру за те, що він дозволив своїм підлеглим з'явитися перед комітетом.

Американська розвідувальна спільнота зробила висновок, що Росія використовувала фейкові новини, кібератаки та інші методи в операції, спрямованій на те, щоб на президентських виборах 2016 року переміг Трамп.