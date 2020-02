Трамп назвав дезінформацією повідомлення про спроби РФ допомогти йому переобратися

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю назвав черговою "кампанією з дезінформації" повідомлення у ЗМІ про те, що Росія нібито втручається в президентські вибори 2020 року в США, аби допомогти йому переобратися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив у своєму акаунті в Twitter.

"Ще одна кампанія з дезінформації, запущена демократами в Конгресі, стверджує, що Росія надає перевагу мені, ніж будь-якому кандидатові із демократів, які нічого не роблять, які через два тижні все ще не можуть порахувати свої голоси в Айові", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7!