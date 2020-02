Трамп сподівається, що Україна і РФ "порозуміються між собою"

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити покращення двосторонніх відносин між Україною та Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив журналістам під час короткого спілкування перед Білим домом.

"Хотілося б, щоб вони порозумілися між собою. Якби це вдалося, це було б дуже добре для світу", - заявив Трамп.

"If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good" -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10