Трамп сподівається, що Україна і РФ "порозуміються між собою"

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити покращення двосторонніх відносин між Україною та Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив журналістам під час короткого спілкування перед Білим домом.

"Хотілося б, щоб вони порозумілися між собою. Якби це вдалося, це було б дуже добре для світу", - заявив Трамп.

"If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good" -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10 — Aaron Rupar (@atrupar) February 23, 2020

"Якщо Україна та Росія зможуть розробити певну угоду, де вони ладнають, для мене це було б дуже добре", - додав американський президент.

Напередодні Трам назвав черговою "кампанією з дезінформації" повідомлення у ЗМІ про те, що Росія нібито втручається в президентські вибори 2020 року в США, аби допомогти йому переобратися.

Як повідомлялося, минулого тижня представники американської розвідки повідомили парламентарям, що Росія втручається у виборчу кампанію 2020 року, намагаючись поставити під сумнів чесність голосування та посприяти переобранню президента Дональда Трампа.