В Іспанії розбився третій за останні пів року літак ВПС

Літак ВПС Іспанії впав у Середземне море біля берегів південно-східної іспанської провінції Мурсія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на регіональне радіо Onda Regional de Murcia.

Літак C-101 академії ВПС Сан-Хав'єра (Мурсія) впав у Середземне море недалеко від піщаної коси Ла-Манга-дель-Мар-Менор вранці у четвер.

Літак C-101 Eagle Patrol, що належить ВПС, розбився за кілометр від узбережжя Ла-Манга-дель-Мар-Менор під час виконання тренувальних вправ. Поки не підтверджено, чи вдалося пілоту катапультуватися.

Причини падіння літака поки невідомі.

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Це вже третя катастрофа, що сталася з літаком академії ВПС за останні шість місяців.

26 серпня 2019 року приблизно в цьому ж районі розбився літак С-101, тоді пілот загинув. Крім того, 18 вересня в Середземному морі розбився навчальний літак Tamar, інструктор Даніель Мелеро і третьокурсниця Роза Марія Альмірон загинули.

Моделі С-101 знаходяться на завершальному етапі свого життєвого циклу і будуть замінені 24 навчальними літаками Pilatus, прибуття яких до академії ВПС заплановано на кінець року.