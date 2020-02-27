В Испании разбился третий за последние полгода самолет ВВС
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море у берегов юго-восточной испанской провинции Мурсия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на региональное радио Onda Regional de Murcia.
Самолет C-101 академии ВВС в Сан-Хавьере (Мурсия) упал в Средиземное море недалеко от песчаной косы Ла-Манга-дель-Мар-Менор утром в четверг.
Самолет C-101 Eagle Patrol, принадлежащий ВВС, разбился в километре от побережья Ла-Манга-дель-Мар-Менор во время выполнения тренировочных упражнений. Пока не подтверждено, удалось ли пилоту катапультироваться.
Причины падения самолета пока неизвестны.
Это уже третья катастрофа, произошедшая с самолетом Академии ВВС за последние шесть месяцев.
26 августа 2019 года примерно в этом же районе разбился самолет С-101, тогда пилот погиб. Кроме того, 18 сентября в Средиземном море разбился учебный самолет Tamar, инструктор Даниэль Мелеро и третьекурсница Роза Мария Альмирон погибли.
Модели С-101 находятся на завершающем этапе своего жизненного цикла и будут заменены 24 учебными самолетами Pilatus, прибытие которых в академии ВВС запланировано на конец года.