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Іран цього тижня запустить супутник, який США пов'язують з балістичними ракетами

Понеділок, 3 лютого 2020, 16:14

Іран запустить супутник до кінця цього тижня. 

Про це заявив міністр інформації та комунікаційних технологій Ірану Мохаммед Джавад Азарі-Джаромі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не боїмося невдачі і не втратимо надії. З вашими молитвами та довірою до бога супутник "Зафар" до кінця цього тижня вийде на орбіту за 530 км від Землі", - оголосив він у Twitter.

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Запуск відбудеться в рамках програми, яка, як вважають США, є прикриттям для розвитку балістичних ракет, пише Reuters.

Вашингтон назвав запуск "провокацією" і порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2015 року, яка підтримала міжнародну угоду про обмеження ядерної програми Тегерану.

Іран наполягає, що його аерокосмічна діяльність проводиться в мирних цілях, і основною місією супутника буде збір зображень для вивчення землетрусів, запобігання стихійним лихам та розвитку сільськогосподарських ресурсів.

Рік тому Іран представив нову крилату ракету, яка має дальність польоту до 1350 кілометрів. 

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