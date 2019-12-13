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США випробували раніше заборонену крилату ракету

П'ятниця, 13 грудня 2019, 11:35

12 грудня США випробували балістичну ракету середньої дальності наземного базування, що стало другим за чотири місяці тестуванням ракети, забороненої впродовж 30 років договором про РСМД, із якого Сполучені Штати і Росія вийшли в серпні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL.

Міністерство оборони заявило, що ракету запустили з бази військово-повітряних сил Вандерберг на північний захід від Лос-Анджелеса. Вона подолала понад 500 кілометрів, перш ніж впасти у відкриту зону Тихого океану.

Це був прототип ракети, озброєної неядерною боєголовкою, заявив речник Пентагону підполковник Роберт Карвер.

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Ракети такого типу можуть бути оснащені як дозволеними міжнародними конвенціями боєголовками, так і хімічним, біологічним чи ядерним зарядом.

Це друге випробування ракети наземного базування та проміжної дальності у США з того моменту, як Вашингтон 2 серпня вийшов з Договору РСМД 1987 року (перший відбувся 18 серпня у Каліфорнії). Тоді Москва звинуватила Сполучені Штати в нагнітанні військової напруги.

У МЗС РФ 13 грудня заявили, що Москва стурбована випробуванням і буде його враховувати.

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США Ядерна зброя
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