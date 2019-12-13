США випробували раніше заборонену крилату ракету

12 грудня США випробували балістичну ракету середньої дальності наземного базування, що стало другим за чотири місяці тестуванням ракети, забороненої впродовж 30 років договором про РСМД, із якого Сполучені Штати і Росія вийшли в серпні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL.

Міністерство оборони заявило, що ракету запустили з бази військово-повітряних сил Вандерберг на північний захід від Лос-Анджелеса. Вона подолала понад 500 кілометрів, перш ніж впасти у відкриту зону Тихого океану.

Це був прототип ракети, озброєної неядерною боєголовкою, заявив речник Пентагону підполковник Роберт Карвер.

Читайте також Росія випробувала гіперзвукову ракету в Арктиці - росЗМІ

Ракети такого типу можуть бути оснащені як дозволеними міжнародними конвенціями боєголовками, так і хімічним, біологічним чи ядерним зарядом.

Це друге випробування ракети наземного базування та проміжної дальності у США з того моменту, як Вашингтон 2 серпня вийшов з Договору РСМД 1987 року (перший відбувся 18 серпня у Каліфорнії). Тоді Москва звинуватила Сполучені Штати в нагнітанні військової напруги.

У МЗС РФ 13 грудня заявили, що Москва стурбована випробуванням і буде його враховувати.