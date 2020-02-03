Иран на этой неделе запустит спутник, который США связывают с баллистическими ракетами

Иран запустит спутник до конца этой недели.

Об этом заявил министр информации и коммуникационных технологий Ирана Мохаммед Джавад Азари-Джароми, сообщает "Европейская правда".

"Мы не боимся неудачи и не теряем надежды. С вашими молитвами и доверием к Богу спутник "Зафар" до конца этой недели выйдет на орбиту в 530 км от Земли", - заявил он в Twitter.

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Запуск состоится в рамках программы, которая, как считают США, является прикрытием для развития баллистических ракет, пишет Reuters.

Вашингтон назвал запуск "провокацией" и нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2015 года, которая поддержала международное соглашение об ограничении ядерной программы Тегерана.

Иран настаивает, что его аэрокосмическая деятельность проводится в мирных целях, и основной миссией спутника будет сбор изображений для изучения землетрясений, предотвращения стихийных бедствий и развития сельскохозяйственных ресурсов.

Год назад Иран представил новую крылатую ракету, которая имеет дальность полета до 1350 километров.