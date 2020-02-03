Аеропорт Мадрида готується прийняти аварійну посадку літака зі зламаним шасі

Аеропорт Мадрида готується до аварійної посадки пасажирського літака Boeing 767 авіакомпанії Air Canada, у якого під час зльоту зламалося шасі, частини якого потрапили в один з двигунів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Рейс AC837, який прямував до Торонто, вилетів з аеропорту іспанської столиці близько 14.30. На борту літака перебувають 128 пасажирів.

За попередньою версією, у процесі зльоту літак отримав серйозні пошкодження шасі, уламки якого потрапили до лівого двигуна.

Після цього пілот прийняв рішення перервати маршрут і повідомити диспетчеру про необхідність екстреної посадки.

Для здійснення посадки літаку потрібно випрацювати паливо. Саме тому наразі машина літає колами над територією муніципалітету Таранкон приблизно за 90 кілометрів від Мадрида на висоті трохи більше 2000 метрів.

Літак супроводжував винищувач ВПС Іспанії F-18, який також оцінив пошкодження літака. Пасажири літака діляться у соцмережах фото і відео супроводу.

Пілот повідомив наземні служби, що очікує здійснити аварійну посадку в аеропорту Барахас о 19.30 за місцевим часом.

Повідомляється, що в аеропорту розгорнули11 пожежних бригад і дев’ять підрозділів служб цивільного захисту. В аеропорт також прибули друзі і близькі пасажирів, які перебувають на борту літака.

За даними одного з пасажирів на борту, екіпаж повідомив про те, що літак втратив колесо і здійснить аварійну посадку.

Нагадаємо, у понеділок аеропорт Мадрида переривав роботу на кілька годин через помічені в районі злітно-посадкової смуги безпілотники.