Аэропорт Мадрида готовится принять аварийную посадку самолета со сломанным шасси

Аэропорт Мадрида готовится к аварийной посадке пассажирского самолета Boeing 767 авиакомпании Air Canada, у которого во время взлета сломалось шасси, части которого попали в один из двигателей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Рейс AC837, который направлялся в Торонто, вылетел из аэропорта испанской столицы около 14.30. На борту самолета находятся 128 пассажиров.

По предварительной версии, в процессе взлета самолет получил серьезные повреждения шасси, обломки которого попали в левый двигатель.

После этого пилот принял решение прервать маршрут и сообщить диспетчеру о необходимости экстренной посадки.

Для осуществления посадки самолету нужно выработать топливо. Именно поэтому сейчас машина летает кругами над территорией муниципалитета Таранкон примерно в 90 километрах от Мадрида на высоте чуть больше 2000 метров.

Самолет сопровождал истребитель ВВС Испании F-18, который также оценил повреждения самолета.

Пилот уведомил наземные службы, что ожидает совершить аварийную посадку в аэропорту Барахас в 19.30 по местному времени.

Сообщается, что в аэропорту развернули 11 пожарных бригад и девять подразделений служб гражданской защиты. В аэропорт также прибыли друзья и близкие пассажиров, находящихся на борту самолета.

По данным одного из пассажиров на борту, экипаж сообщил о том, что самолет потерял колесо и совершит аварийную посадку.

Напомним, в понедельник аэропорт Мадрида прерывал работу на несколько часов из-за замеченых в районе взлетно-посадочной полосы беспилотников.