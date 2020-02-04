MH17: обвинувачений Пулатов не з'явиться на суді в Нідерландах

Олег Пулатов, один із чотирьох обвинувачених у справі збиття пасажирського лайнера рейсу MH17 над Україною, особисто не з'явиться на суді в Нідерландах, який почнеться 9 березня.

Про це заявила пресслужба нідерландських адвокатів Пулатова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на De Telegraaf.

"Ми добре знаємо, що справа дуже чутлива і викликає багато емоцій. Тому повага до загиблих є нашим пріоритетом. Однак кожен підозрюваний має право на правову допомогу з боку незалежних та об'єктивних адвокатів", - заявили два нідерландські юристи, які представляють фірму Sjöcrona Van Stigt.

Вони захищатимуть Пулатова разом з російським адвокатом Єлєною Кутьїною.

Пулатов був викликаний міжнародною слідчою групою JIT під керівництвом прокуратури Нідерландів за причетність до збиття літака MH17 майже шість років тому. Йому інкримінують вбивство 298 пасажирів.

На той час Пулатов був заступником голови розвідувальної служби бойовиків "ДНР".

Нагадаємо, один або декілька підозрюваних у справі збиття МН17 хочуть долучитися до судового процесу та бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Як повідомлялося, суд над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH-17 розтягнеться на 25 тижнів.

Графік судових засідань є таким: 9-13 березня 2020 року; 23-27 березня 2020 року; 8 червня — 3 липня 2020 року; 31 серпня — 13 листопада 2020 року; 1 лютого — 26 березня 2021 року.

Справу розглядатимуть троє суддів Окружного суду Гааги. Засідання транслюватимуть наживо.

Як відомо, об'єднана слідча група (JIT) раніше назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").