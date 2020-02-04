MH17: обвиняемый Пулатов не явится на суде в Нидерландах

Олег Пулатов, один из четырех обвиняемых по делу сбития пассажирского лайнера рейса MH17 над Украиной, лично не появится на суде в Нидерландах, который начнется 9 марта.

Об этом заявила пресс-служба нидерландских адвокатов Пулатова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на De Telegraaf.

"Мы хорошо знаем, что это дело очень чувствительное и вызывает много эмоций. Поэтому уважение к погибшим является нашим приоритетом. Однако каждый подозреваемый имеет право на правовую помощь со стороны независимых и объективных адвокатов", - заявили два нидерландских юриста, представляющих фирму Sjöcrona Van Stigt.

Они будут защищать Пулатова вместе с российским адвокатом Еленой Кутьиной.

Пулатов был вызван международной следственной группой JIT под руководством прокуратуры Нидерландов за причастность к сбитию самолета MH17 почти шесть лет назад. Ему инкриминируют убийство 298 пассажиров.

В то время Пулатов был заместителем председателя разведывательной службы боевиков "ДНР".

Напомним, один или несколько подозреваемых по делу сбивания МН17 хотят присоединиться к судебному процессу и быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.

Как сообщалось, суд над подозреваемыми в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17 растянется на 25 недель.

График судебных заседаний будет таким: 9-13 марта 2020; 23-27 марта 2020 года; 8 июня - 3 июля 2020; 31 августа - 13 ноября 2020; 1 февраля - 26 марта 2021.

Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги. Заседание будут транслировать в прямом эфире.

Как известно, объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").