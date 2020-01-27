Один або декілька підозрюваних у збитті МН17 отримали адвоката

Один або декілька підозрюваних у справі збиття МН17 хочуть долучитися до судового процесу та бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Окружного суду Гааги.

У повідомленні не розголошується, хто саме вирішив долучитися до судового процесу. Суд також не розголошує назву юридичної фірми, яка представлятиме підозрюваного чи підозрюваних у суді.

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У суді підкреслили, що нерозголошення інформації - це звичайна практика. "У кримінальних справах інформація про сторони розгляду, повістки, петиції та апеляції доступна під ембарго для перевірки журналістами не пізніше, ніж за тиждень до слухань. Ембарго діє до початку публічних слухань у цій справі", - зазначили у суді.

Це важливий момент у справі про збиття літака з 298 особами на борту. Раніше підозрювані відмовилися визнати суд або заявляли, що не мають ніякого відношення до справи.

Як повідомлялося, суд над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH-17 розтягнеться на 25 тижнів.

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Графік судових засідань є таким: 9-13 березня 2020 року; 23-27 березня 2020 року; 8 червня — 3 липня 2020 року; 31 серпня — 13 листопада 2020 року; 1 лютого — 26 березня 2021 року.

Справу розглядатимуть троє суддів Окружного суду Гааги. Засідання транслюватимуть наживо.

Як відомо, об'єднана слідча група (JIT) раніше назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт"). Їм висунуть звинувачення в убивстві.