В аеропорту Стамбула при посадці розбився пасажирський Boeing 737

В аеропорту Стамбула літак при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги, в результаті чого розколовся на кілька частин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Відомо, що йдеться про літак авіакомпанії Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул. Інцидент відбувся не у головному аеропорту Стамбула, а в аеропорту Sabiha, що розташовний на південному сході міста.

За даними агенції, після посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. Повідомляється, що виникла пожежа, яку оперативно ліквідували, однак це повідомлення може бути помилковим, адже на уламках лайнера немає слідів пожежі.

Принаймні частину пасажирів після аварійної посадки евакуювали, свідчать фото, які поширюють турецькі ЗМІ.

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı inişte parçalandıhttps://t.co/4OdIfMMI3m pic.twitter.com/a2Ke7o9TbK — T24 (@t24comtr) February 5, 2020

За попередніми повідомленнями, загиблих внаслідок катастрофи немає, однак є постраждалі. Всі рейси з аеропорту Sabiha перенаправлені до Міжнародного аеропорту Стамбула.

На борту літака було 177 пасажирів і шість членів екіпажу.