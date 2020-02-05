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На борту літака, що розбився у Стамбулі, було 177 пасажирів

В аеропорту Стамбула при посадці розбився пасажирський Boeing 737

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В аеропорту Стамбула при посадці розбився пасажирський Boeing 737

Середа, 5 лютого 2020, 18:00

В аеропорту Стамбула літак при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги, в результаті чого розколовся на кілька частин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Відомо, що йдеться про літак авіакомпанії Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул. Інцидент відбувся не у головному аеропорту Стамбула, а в аеропорту Sabiha,  що розташовний на південному сході міста.

 

За даними агенції, після посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. Повідомляється, що виникла пожежа, яку оперативно ліквідували, однак це повідомлення може бути помилковим, адже на уламках лайнера немає слідів пожежі.

Принаймні частину пасажирів після аварійної посадки евакуювали, свідчать фото, які поширюють турецькі ЗМІ.

 

За попередніми повідомленнями, загиблих внаслідок катастрофи немає, однак є постраждалі. Всі рейси з аеропорту Sabiha перенаправлені до Міжнародного аеропорту Стамбула.

На борту літака було 177 пасажирів і шість членів екіпажу.

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