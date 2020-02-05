В аэропорту Стамбула при посадке разбился пассажирский "Боинг"

В аэропорту Стамбула самолет Измир - Стамбул при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего раскололся на несколько частей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Известно, что речь идет о самолете авиакомпании Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявшем рейс по маршруту Измир-Стамбул. Инцидент произошел не в главном аэропорту Стамбула, а в аэропорту Сабиха Гекчен, расположенном на юго-востоке, в азиатской части города

По данным агентства, после посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что возник пожар, который оперативно ликвидировали, однако это сообщение может быть ошибочным - на обломках лайнера нет следов огня.

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı inişte parçalandıhttps://t.co/4OdIfMMI3m pic.twitter.com/a2Ke7o9TbK — T24 (@t24comtr) February 5, 2020



По крайней мере часть пассажиров после аварийной посадки эвакуировали, свидетельствуют фото, которые распространяют турецкие СМИ.

По предварительным сообщениям, погибших в результате катастрофы нет, однако есть пострадавшие. Все рейсы из аэропорта Сабиха Гекчен перенаправлены в Международный аэропорт Стамбула.

На борту самолета было 177 пассажиров и шесть членов экипажа.