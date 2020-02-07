Єврокомісія затвердила географічний бренд "Норвезька водка"

Європейська комісія затвердила включення двох нових географічних зазначень із Норвегії до реєстру захищених географічних зазначень.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті ЄК.

Йдеться про назву горілки, яка виробляється у Норвегії. Відтепер лише місцеві виробники матимуть право на бренд "Norsk Vodka"/"Norwegian Vodka".

"Ця горілка відома нейтральним ароматом та глибоким та чистим смаком, що робить її ідеальною для різноманітних коктейлів. Вона виробляється з картоплі або з зерна у три етапи - заварювання, дистиляція та постдистиляційна обробка, які мають відбуватися в межах Королівства Норвегія. Такий виробничий процес є продовженням традиції, започаткованої в Бергені у 1531 році", - йдеться у повідомленні.

Інше географічне найменування закріплено також за традиційним святковим напоєм Norsk Akevitt/Norwegian Aquavit. Напій виготовляють на основі спирту, виготовлено з картоплі, з додаванням трав та спецій і витриманого у дерев'яних бочках. Напій популярний під час Різдвяних свят.

В даний час в реєстрі ЄС захищено 33 географічні назви, що походять з третіх країн (продукти харчування, вина та спиртні напої), які користуються тим самим захистом та ринковою доданою вартістю, що і захищені в ЄС продукти.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Європейська комісія звинуватила Данію у порушенні правил ЄС через використання місцевими компаніями маркування "фета" для позначення данських сирів.