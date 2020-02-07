Еврокомиссия утвердила географический бренд "Норвежская водка"

Европейская комиссия утвердила включение двух новых географических указаний из Норвегии в реестр защищенных географических указаний.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте ЕК.

Речь идет о названии водки, производимой в Норвегии. Отныне только местные производители будут иметь право на бренд "Norsk Vodka"/"Norwegian Vodka".

"Эта водка известна нейтральным ароматом и глубоким чистым вкусом, что делает ее идеальной для различных коктейлей. Она производится из картофеля или зерна в три этапа - заваривание, дистилляция и постдистилляционная обработка, которые должны проходить в пределах Королевства Норвегия. Такой производственный процесс является продолжением традиции, начатой ​​в Бергене в 1531 году", - говорится в сообщении.

Другое географическое наименование закреплено также за традиционным праздничным напитком Norsk Akevitt/Norwegian Aquavit. Напиток изготавливают на основе спирта, изготовлено из картофеля с добавлением трав и специй и выдержанного в деревянных бочках. Напиток популярен во время рождественских праздников.

В настоящее время реестром ЕС защищены 33 географических названия из третьих стран (пищевые продукты, вина и спиртные напитки), которые имеют такую же защиту и рыночную добавленную стоимость, что и защищенные в ЕС продукты.

Напомним, в ноябре 2019 года Европейская комиссия обвинила Данию в нарушении правил ЕС из-за использования местными компаниями маркировки "фета" для обозначения датских сыров.