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ЄС подав у суд на Данію за зловживання назвою "фета" щодо данських сирів

Середа, 27 листопада 2019, 16:20

Європейська комісія звинуватила Данію у порушенні правил ЄС через використання місцевими компаніями маркування "фета" для позначення данських сирів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Повідомляється, що Єврокомісія у середу вирішила звернутися до Суду ЄС через нездатність Данії повною мірою виконувати свої зобов’язання згідно з європейським правом щодо сільськогосподарської продукції.

Компанії, що базуються в Данії, виробляють і експортують білий сир в країни, що не входять в ЄС, маркуючи його як "фета".

"Фета є зареєстрованим захищеним географічним зазначенням (PDO) з 2002 року в ЄС і тому може вироблятися тільки в Греції у відповідності з рядом виробничих специфікацій" - йдеться у повідомленні.

Комісія відкрила провадження за порушення проти Данії з цього питання в січні 2018 року, але заявила, що країна не змогла вирішити проблемні питання.

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