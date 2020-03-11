Єврокомісія планує фонд на 25 мільярдів євро через коронавірус

Інституції ЄС та країни-члени блоку у вівторок домовились полегшити бюджетні правила та залучити щонайменше 25 мільярдів євро європейських коштів для подолання економічних наслідків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Лідери ЄС у вівторок провели поспішну телефонну конференцію, щоб поліпшити свою координацію для стримання поширення COVID-19 та розв'язувати економічні проблеми, спричинені епідемією.

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Для того, щоб запустити новий фонд щодо коронавірусу, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонує цього тижня виділити 7,5 млрд євро із наявних структурних фондів ЄС та створить цільову групу національних експертів, щоб надходження грошей в найближчі тижні.

За словами фон дер Ляєн, фонд може швидко досягти 25 мільярдів євро завдяки послабленню правил, які дозволять країнам-членам додати співфінансування зі своїх національних бюджетів.

Пропозиція комісії щодо послаблення бюджетних правил ЄС через надзвичайні обставини очікується найближчими днями.

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Телефонна конференція відбулася напередодні засідання ради керуючих Європейського центрального банку в четвер.

Очікується, що ЄЦБ ухвалить подальші монетарні заходи для підтримки економіки і мінімізації зростаючого ризику рецесії в єврозоні.

Уряди ЄС, включаючи Німеччину, Францію, Італію та Іспанію, оголосили про виділення економічних пакетів для боротьби з коронавірусом.