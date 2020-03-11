Еврокомиссия планирует фонд на 25 млрд евро в связи с коронавирусом

Институты ЕС и страны-члены блока во вторник договорились облегчить бюджетные правила и привлечь не менее 25 миллиардов евро европейских средств для преодоления экономических последствий коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Лидеры ЕС во вторник провели поспешное конференцию, чтобы улучшить свою координацию для сдерживания распространения COVID-19 и решить экономические проблемы, вызванные эпидемией.

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Для того чтобы запустить новый фонд по коронавирусу, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит на этой неделе выделить 7,5 млрд евро из имеющихся структурных фондов ЕС и создаст целевую группу национальных экспертов, чтобы поступления денег в ближайшие недели.

По словам фон дер Ляйен, фонд может быстро достичь 25 млрд евро благодаря ослаблению правил, которые позволят странам-членам добавить софинансирования из своих национальных бюджетов.

Предложение комиссии по ослаблению бюджетных правил ЕС в силу чрезвычайных обстоятельств ожидается в ближайшие дни.

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Телефонная конференция состоялась накануне заседания совета управляющих Европейского центрального банка в четверг.

Ожидается, что ЕЦБ примет дальнейшие монетарные меры для поддержки экономики и минимизации растущего риска рецессии в еврозоне.

Правительства ЕС, включая Германию, Францию, Италию и Испанию, объявили о выделении экономических пакетов для борьбы с коронавирусом.