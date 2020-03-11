Туреччина підтвердила перший випадок коронавірусу

Туреччина, яка має 500-кілометровий кордон із охопленим коронавірусом Іраном, оголосила про перший випадок зараження COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

"Громадянин чоловічої статі показав позитивний результат на коронавірус ввечері", - заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа на пресконференції в столиці Анкарі.

Читайте також У США конференцію з приводу коронавірусу скасували через коронавірус

Вірус у людини підтвердили після повернення з Європи, додав міністр. Хворий повністю ізольований.

"Загальний стан пацієнта добрий. Всі члени його сім'ї і ті, хто вступив з ним у контакт, перебувають під наглядом", - додав він.

За словами міністра, пацієнту поставили ранній діагноз, а "один або кілька випадків коронавірусу не слід вважати епідемією".

"Коронавірус не сильніший за ті заходи, які ми вживаємо. Пацієнт в карантині не може загрожувати суспільству", - сказав він, закликавши людей не виїжджати за можливості за кордон.

Читайте також У Британії міністр охорони здоров’я заразилась коронавірусом

Минулого місяця Туреччина закрила кордон з Іраном, який сильно постраждав від вірусу, і скасувала всі рейси в країну.

Нагадаємо, кількість жертв захворювання на території найбільш постраждалої в Європі Італії станом на вечір 10 березня складає 631.

Детальніше про ситуацію в країні, де оголосили карантин, читайте у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії".