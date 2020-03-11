Конгрес схвалив обмеження можливості Трампа вести війну проти Ірану

Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію, яка обмежує президента Дональда Трампа у використанні військової сили проти Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Очікується, що президент Трамп накладе вето на це рішення парламенту. Сенат США підтримав законопроєкт 11 лютого.

Опоненти такого кроку, зокрема Трамп, заявили, що цей крок надішле Тегерану неправильне "повідомлення".

"Для БЕЗПЕКИ нашої країни дуже важливо, щоб Сенат Сполучених Штатів не голосував за резолюцію. Ми дуже добре даємо раду з Іраном, і зараз не час проявляти слабкість", - заявляв раніше Трамп.

У січні Трамп наказав завдати удару безпілотником, який убив іранського військового командувача Касема Сулеймані в аеропорту Багдада. Президент не попереджав Конгрес про своє рішення.

Побоювання, що країна перебуває на межі війни з Іраном, підсипало жару до постійних зусиль членів обох партій забрати у Білого дому повноваження з оголошення війни.

Конституція США надає Конгресу, а не президенту, право оголошувати війну.

Незважаючи на двопартійну підтримку, резолюція навряд чи отримає достатньо голосів членів партії Трампа, щоб подолати вето, коли документ потрапить на його стіл.