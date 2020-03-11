Іран каже, що згоден передати Україні "чорні скриньки" збитого літака

Іран заявив, що погодився передати Україні бортові самописці збитого літака МАУ рейсу PS752.

Про це розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє "Європейська правда".

"Важливий результат щодо PS752. Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради ІКАО у Монреалі (заявив): Іран погоджується направити "чорні скриньки" до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза", - написав Шевченко у своєму Twitter.

Важливий результат щодо #PS752.



Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради @ICAO у Монреалі: Іран погоджується направити «чорні скриньки» до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза. pic.twitter.com/vN8F9v1ZFk — Andriy Shevchenko (@AShevch) March 11, 2020

Раніше іранські слідчі заявили, що частина даних із чорних скриньок літака МАУ, який розбився 8 січня в Ірані, втрачена.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, збили незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.