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Іран каже, що згоден передати Україні "чорні скриньки" збитого літака

Середа, 11 березня 2020, 19:26

Іран заявив, що погодився передати Україні бортові самописці збитого літака МАУ рейсу PS752.

Про це розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє "Європейська правда".

"Важливий результат щодо PS752. Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради ІКАО у Монреалі (заявив): Іран погоджується направити "чорні скриньки" до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза", - написав Шевченко у своєму Twitter.

Раніше іранські слідчі заявили, що частина даних із чорних скриньок літака МАУ, який розбився 8 січня в Ірані, втрачена.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, збили незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

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