Конгресс одобрил ограничение возможности Трампа вести войну против Ирана

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая ограничивает президента Дональда Трампа в использовании военной силы против Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что президент Трамп наложит вето на это решение парламента. Сенат США поддержал законопроект 11 февраля.

Оппоненты такого шага, в частности Трамп, заявили, что он направит Тегерану неправильное "сообщение".

"Для безопасности нашей страны очень важно, чтобы Сенат Соединенных Штатов не голосовал за резолюцию. Мы очень хорошо справляемся с Ираном, и сейчас не время проявлять слабость", - заявлял ранее Трамп.

В январе Трамп приказал нанести удар беспилотником, который убил иранского военного командующего Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Президент не предупреждал Конгресс о своем решении.

Опасения, что страна находится на грани войны с Ираном, подсыпали жару к постоянным усилиям членов обеих партий забрать у Белого дома полномочия по объявлению войны.

Конституция США предоставляет Конгрессу, а не президенту, право объявлять войну.

Несмотря на двухпартийную поддержку, резолюция вряд ли получит достаточно голосов членов партии Трампа, чтобы преодолеть вето, когда документ попадет на его стол.