МЗС обіцяє підтримку українцям, які протермінували перебування за кордоном через коронавірус

Україна працюватиме з урядами інших держав, аби українці, що зіткнулися із протермінуванням перебування за кордоном через коронавірус, уникнули покарань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в четвер у Києві заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. Міністр відреагував на тему, яку ЄП підняла у статті: "Шенген і безвіз в умовах пандемії: як коронавірус змінює правила перетину кордонів".

"Ми розуміємо, що через обмежувальні заходи урядів можуть виникнути проблеми з документами, з часом вашого перебування, коли ви, наприклад, прострочили можливість для перебування за кордоном, але не можете виїхати через обмеження", - сказав міністр закордонних справ.

За його словами, для таких громадян з боку МЗС буде "максимальне сприяння". Кулеба закликав українців у разі виникнення зазначених проблем звертатися до українських консульських установ.

"Ми також будемо працювати з урядами відповідних країн, щоб ви могли уникати штрафів і будь-яких наслідків", - сказав міністр.

Втім, він підкреслив, що це стосується лише доброчесних громадян. "Шахраїв, які недоброчесно намагатимуться скористатися кризою, ми будемо чітко виявляти і діяти відповідно", - додав міністр.

Він закликав українців за наявності запитань звертатись за телефоном гарячої лінії МЗС: 044-238-16-57.