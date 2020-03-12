МИД обещает поддержку украинцам, просрочившим пребывание за границей из-за коронавируса

Украина будет работать с правительствами других государств, чтобы украинцы, столкнувшиеся с просрочкой пребывания за границей из-за мер, связанных с коронавирусом, избежали наказания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в четверг в Киеве заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Министр отреагировал на тему, которую ЕП подняла в статье: "Шенген и безвиз в условиях пандемии: как коронавирус меняет правила пересечения границ".

"Мы понимаем, что из-за ограничительных мер правительств могут возникнуть проблемы с документами, со сроком пребывания, когда вы, например, просрочили право пребывания за границей, но не можете выехать из-за ограничений", - сказал министр иностранных дел.

По его словам, таким гражданам со стороны МИД будет оказано "максимальное содействие". Кулеба призвал украинцев в случае возникновения указанных проблем обращаться в украинские консульские учреждения.

"Мы также будем работать с правительствами соответствующих стран, чтобы вы могли избегать штрафов и каких-либо последствий", - сказал министр.

Впрочем, он подчеркнул, что это касается только добропорядочных граждан. "Мошенников, которые будут недобросовестно пытаться воспользоваться эпидемическим кризисом, мы будем четко выявлять и действовать соответственно", - добавил министр.

Он призвал украинцев при наличии вопросов обращаться по телефону горячей линии МИД: 044-238-16-57.